سافايا وويلسن: سنجعل العراق عظيماً مرة أخرى

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- عقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسن، و المبعوث الأمريكي الخاص للعراق، مارك سافايا، اجتماعاً حول العراق، حيث وصف سافايا لقاءه بـ ويلسن بالرائع.

من جهته، قال ويلسن: "ممتن لاستضافة مارك سافايا، المبعوث الأمريكي الخاص للعراق، في مكتبي لعقد اجتماع مهم حول العراق".

وأضاف: "أنا متحمس للعمل مع المبعوث الخاص لجعل العراق عظيماً مرة أخرى وتحرير العراق من إيران. لا يمكن أن يكون هناك شخص أفضل يعمل على هذه القضية مع الرئيس ترامب".