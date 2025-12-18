سافايا وويلسن: سنجعل العراق عظيماً مرة أخرى
أربيل (كوردستان24)- عقد عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسن، و المبعوث الأمريكي الخاص للعراق، مارك سافايا، اجتماعاً حول العراق، حيث وصف سافايا لقاءه بـ ويلسن بالرائع.
من جهته، قال ويلسن: "ممتن لاستضافة مارك سافايا، المبعوث الأمريكي الخاص للعراق، في مكتبي لعقد اجتماع مهم حول العراق".
وأضاف: "أنا متحمس للعمل مع المبعوث الخاص لجعل العراق عظيماً مرة أخرى وتحرير العراق من إيران. لا يمكن أن يكون هناك شخص أفضل يعمل على هذه القضية مع الرئيس ترامب".
Grateful to host Mark Savaya, U.S. Special Envoy for Iraq, in my office for an important meeting on Iraq. I am excited to work with the Special Envoy to Make Iraq Great Again and Free Iraq from Iran. There couldn’t be anyone better working on this issue for President Trump! pic.twitter.com/Y42TnK9SFz— Joe Wilson (@RepJoeWilson) December 17, 2025