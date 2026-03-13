وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيرة

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن نجاح قوات الدفاع الجوي، اليوم الجمعة، في اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه أراضي الدولة.

مؤكدة أن المنظومات الدفاعية تعاملت مع التهديدات بكفاءة عالية واحترافية تامة.

وكشفت الوزارة في إحصائية رسمية شاملة، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، نجحت حماة الدار في التصدي لـ 285 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً (كروز)، بالإضافة إلى 1567 طائرة مسيرة، مما حال دون وقوع كوارث استراتيجية كانت تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأوضح البيان أن هذه الاعتداءات أسفرت، بأسف شديد، عن وقوع 6 حالات وفاة لمواطنين ومقيمين من الجنسيات (الإماراتية، الباكستانية، النيبالية، والبنغلادشية).

كما سُجلت 141 حالة إصابة تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، شملت مصابين من 28 جنسية مختلفة (الإمارات، مصر، السودان، إثيوبيا، الفلبين، باكستان، إيران، الهند، بنغلادش، سريلانكا، أذربيجان، اليمن، أوغندا، إرتيريا، لبنان، أفغانستان، البحرين، جزر القمر، تركيا، العراق، نيبال، نيجيريا، عمان، الأردن، فلسطين، غانا، إندونيسيا، والسويد).

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة للتعامل مع أية تهديدات مستقبلية، مشددة على أنها ستتصدى بحزم لكل ما من شأنه محاولة زعزعة أمن واستقرار الدولة.