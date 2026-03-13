الخارجية الأميركية لـ كوردستان 24: ندين بشدة الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح خاص لكوردستان 24، اليوم الجمعة، أن واشنطن "تدين بأشد العبارات الممكنة الهجمات المتكررة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والميليشيات الإرهابية التابعة لطهران ضد البنى التحتية الدبلوماسية والعسكرية والمدنية في عموم العراق، وبالأخص داخل إقليم كوردستان".

وكشفت الخارجية الأمريكية عن تفاصيل مكالمة هاتفية جرت في 9 آذار 2026، بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأوضحت الوزارة أن روبيو لم يكتفِ برفض الهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران في العراق فحسب، بل وجه رسالة حاسمة ومصيرية إلى بغداد.

وبحسب التصريح، فقد مارس وزير الخارجية الأميركي ضغوطاً على رئيس الوزراء العراقي لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تهدف إلى تفكيك وحل كافة الميليشيات المسلحة، ووقف هجماتها بشكل نهائي وقطعي.

وشددت واشنطن على أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية المباشرة في ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لتهديد مصالح الولايات المتحدة أو لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.