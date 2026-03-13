ترامب: سنوجّه ضربات مكثّفة الاسبوع المقبل لأهداف إيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية ستشن سلسلة من الهجمات المكثفة والعنيفة ضد أهداف إيرانية خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة (Fox News) نُشرت اليوم الجمعة: سنوجه لهم ضربات قاسية خلال الأسبوع المقبل.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتوقع سقوط النظام الإيراني، لافتاً إلى أن ذلك قد لا يحدث بشكل فوري.

وأبدى الرئيس الأميركي ثقته بان الشعب الإيراني سيتحرك لإسقاط النظام الحالي بعد الهجوم الأميركي والإسرائيلي، لكنه تدارك أن هذا الامر قد لا يحصل في شكل فوري.

وقال: أعتقد فعلا أنها عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة. أعتقد أنها عقبة كبيرة جدا (...) سيحصل ذلك، لكن ربما ليس فورا".