الرئيس الفرنسي: الهجوم على أربيل غير مقبول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، سلط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضوء على التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، متطرقاً بشكل مباشر إلى الهجوم الإيراني بطائرة مسيرة الذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي في إقليم كوردستان، حيث صرح قائلاً: إن الهجوم الذي استهدف أربيل غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وأضاف ماكرون: إن موقف فرنسا وسياستها في الخليج والشرق الأوسط واضحة تماماً؛ فهي سياسة دفاعية تهدف حصراً لدعم حلفائنا، ولا تعطي بأي حال من الأحوال ذريعة لأي طرف لمهاجمتنا.

مجدداً التأكيد على أن بلاده لا ترغب في الانجرار إلى حرب ضد أي طرف كان.

وفي سياق حديثه عن تداعيات حرب إيران على الأزمة الأوكرانية، رد الرئيس الفرنسي على الخطوة الأخيرة التي اتخذتها واشنطن بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على موسكو للسيطرة على أسعار النفط.

حيث قال: ربما تعتقد روسيا اليوم أن حرب إيران ستمنحها فرصة أو متنفساً، لكن المؤكد أن موسكو واهمة في هذا الاعتقاد".

كما أشار إلى اجتماع مجموعة السبع (G7) الذي عُقد مطلع هذا الأسبوع، مشدداً على أن ارتفاع أسعار النفط لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن يدفع باتجاه مراجعة سياسة العقوبات المفروضة على روسيا.

مؤكداً عدم وجود أي مبرر لرفع تلك العقوبات أو تخفيفها.

وفي إطار تأكيده على إصرار باريس على معاقبة موسكو، كشف ماكرون عن التحضير للإعلان عن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا.

وحذر من أن بلاده وحلفاءها سيواصلون التصدي لـ "أساطيل الظل" الروسية (ناقلات النفط غير المسجلة رسميًا)، التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات وتصدير نفطها.