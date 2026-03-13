وزير الدفاع الأميركي: المرشد الإيراني الجديد جريح

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، إن المرشد الاعلى الايراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي "جريح" و"مشوه" على الأرجح.

وأورد هيغسيث في مؤتمر صحفي "نعلم أن ما يسمى الزعيم الجديد، وهو ليس زعيما أعلى، مصاب ومشوه على الأرجح"، لافتا الى أنه لم يظهر شخصيا الخميس مع نشر أول خطاب له منذ تعيينه الأحد.

ولا يزال مجتبى متواريا منذ انتخابه خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في قصف في مستهل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأكد مسؤولون إيرانيون إصابة المرشد الجديد في هذه الضربة، لكنهم لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى.

من جانب آخر، قال وزير الحرب الأميركي، إنه لا توجد أدلة واضحة على أن إيران زرعت ألغاما في مضيق هرمز.

ويتناقض تقييم هيغسيث مع التقارير الإخبارية التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أشارت إلى أن إيران زرعت نحو 12 لغما في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.

وردا على سؤال بشأن احتمال وجود ألغام في المضيق، قال هيغسيث "سمعناهم يتحدثون عن ذلك.. وهو ما سارعتم بنقله بشكل مبالغ فيه. لكن... ليس لدينا دليل قاطع على ذلك".

تأتي تصريحات هجسيث في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ودول أخرى ارتفاعا حادا في أسعار النفط والغاز مع دخول الحرب يومها الرابع عشر.

وفي السياق ذاته، قال هيغسيث، إن الولايات المتحدة لديها مجموعة من الخيارات للتعامل مع الأسلحة النووية، بما في ذلك قرار إيران التخلي عنها، دون أن يذكر تفاصيل.