الكوردي هندرين خوشناو ضمن أفضل 50 رسام كاريكاتير في العالم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أختير رسام الكاريكاتير الكوردي هندرين خوشناو، كواحد من أفضل 50 رسام كاريكاتير ناجح في العالم، حيث قال خوشناو: هذا إنجاز عالمي مهم لي ولفن الكاريكاتير في كوردستان.

وتحدث الفنان الكاريكاتيري هندرين خوشناو حول اختياره ضمن أفضل 50 رسام كاريكاتير في العالم، لقناة كوردستان24 قائلاً: خلال سنوات عملي في مجال فن الكاريكاتير والكارتون، واصلت جهودي لإحداث التغيير والابتكار والريادة، ولتطوير نفسي وأسلوبي وأفكاري، دون أن أقتصر على مستوى أو أسلوب معين، وأواصل نشاطي داخل كوردستان والعراق، وكذلك خارج كوردستان بنفس الطريقة، بل وأكثر من ذلك.

وأضاف: بخصوص هذا الإنجاز، كان لدينا هذا العام أكثر من 20 نشاطاً ومشاركة دولية في العديد من دول العالم، نتيجة لهذه المشاركات، تقوم المنظمة الدولية لفناني الكاريكاتير والكارتون، التي تأسست عام 1945، بتنظيم مثل هذه الأنشطة الدولية سنوياً. ولحسن الحظ، هذا العام، وفقاً لمعايير خبرائهم، تم اختياري في المرحلة الأولى كواحد من أفضل 100 فنان وأكثرهم نجاحاً، وفي المرحلة الثانية أيضاً تم تصنيفي كواحد من أفضل 50 فنان كاريكاتير في العالم، وهذا إنجاز عالمي مهم بالنسبة لي ولفن الكاريكاتير في كوردستان.

الفنان التشكيلي هندرين خوشناو، من مدينة أربيل، شارك منذ طفولته في معارض الأنشطة المدرسية، وفي عام 1986 أقام أول معرض تشكيلي خاص به، ولاحقاً عرض أعماله الكاريكاتيرية في أربيل. بعد عام 2000 شارك في الأنشطة والمعارض الدولية التشكيلية والكاريكاتيرية، وله أكثر من 220 نشاطاً ومشاركة دولية في معظم دول العالم، وقد حصل على العديد من الجوائز والشهادات والتكريمات المتنوعة.