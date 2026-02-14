رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- مواصلة للقاءاته واجتماعاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم (السبت، 14 شباط 2026)، مع أليسون هوكر، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية.

وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك. وأكد نيجيرفان بارزاني على أهمية استمرار المساندات الأمريكية لحماية استقرار البلد وتطوير المؤسسات.

من جانبها، أشادت هوكر بدور نيجيرفان بارزاني في الاتفاق بين دمشق وقسد، وأكدت دعم بلادها للعراق وإقليم كوردستان ولحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.