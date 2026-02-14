رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم (السبت، 14 شباط 2026)، مع د. برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وتم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الإنسانية للاجئين في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة، حيث سلط نيجيرفان بارزاني الضوء على أحوال اللاجئين في إقليم كوردستان وأكد على أهمية استمرار مساعدات الأمم المتحدة للعراق وإقليم كوردستان.

من جانبه، أشاد د. برهم صالح بالدور الإنساني والتاريخي لإقليم كوردستان في إيواء النازحين واللاجئين بدون تمييز، مؤكداً التزام (UNHCR) بمساندة جهود الحكومة العراقية وإقليم كوردستان لتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين وتأمين احتياجاتهم.