شنكالي: صادرات نفط كوردستان عبر (سومو) تجاوزت 200 ألف برميل يومياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حمدي شنكالي، أن اتفاق تصدير نفط إقليم كوردستان عبر سومو لا يواجه أي مشكلة وسيستمر.

وقال شنكالي في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن كمية صادرات نفط الإقليم تجاوزت 200 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن العملية مستمرة وسيتم تمديد الاتفاق.

وبعد أكثر من عامين على توقف تصدير نفط كوردستان، وما ترتب على ذلك من خسائر بمليارات الدولارات للميزانية العامة، عادت عملية التصدير مجدداً بموجب الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد.

حيث استؤنفت في 27 أيلول 2025 عمليات تصدير النفط من حقول إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة سومو.