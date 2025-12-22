الشرطة الاسترالية: مسلحا بونداي نددا ب"الصهاينة" في تسجيل فيديو قبل إطلاق النار

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفادت الشرطة الاسترالية أن الرجلين المتهمين بتنفيذ إطلاق النار الجماعي والدامي الأسبوع الماضي على شاطئ بونداي، سجلا مقطع فيديو ينددان فيه ب"الصهاينة" قبل تنفيذ هجومهما، وفق وثائق قضائية نُشرت الاثنين.

وأظهر تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحد المتهمين، الرجلين جالسين أمام علم تنظيم الدولة الإسلامية وهما يتلوان آيات من القرآن الكريم ثم يتحدثان عن "دوافعهما وراء هجوم بونداي"، بحسب الوثائق.

وأضافت، أن الرجلين المتهمين بتنفيذ إطلاق النار الدامي الأسبوع الماضي على شاطئ بونداي، تدربا على الهجوم في الريف الأسترالي، وفق مأ ورد في وثائق القضية.

وذكرت الوثائق أيضا أن ساجد ونافيد أكرم، الأب وابنه، قاما برحلة استطلاعية إلى شاطئ بونداي قبل أيام فقط من تنفيذ هجومهما.

كما أعلنت الشرطة الأسترالية في بيان أنها نقلت الاثنين المشتبه بإطلاقه النار في بونداي الأسبوع الماضي من المستشفى إلى السجن.

وكان نافيد أكرم البالغ 24 عاما يتلقى العلاج في المستشفى تحت حراسة الشرطة، وقد تم توجيه عدة تهم إليه بينها الإرهاب وارتكاب 15 جريمة قتل.

AFP