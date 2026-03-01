صواريخ إيران تصل أوروبا.. استهداف قواعد عسكرية بريطانية في قبرص

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الأحد، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه قبرص، التي تضم قواعد عسكرية بريطانية، في ما يُعد أول هجوم صاروخي إيراني يصل الأراضي الأوروبية منذ اندلاع التصعيد الأخير.

وقال هيلي، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز، إن بريطانيا "متأكدة إلى حد كبير من أن الصاروخين لم يكونا موجهين نحو قواعدها"، لكنه اعتبر الحادثة دليلاً على "عشوائية الرد الإيراني"، في ظل اتساع رقعة المواجهة.

وأوضح وزير الدفاع أن نحو 300 عنصر من القوات المسلحة البريطانية كانوا قريبين من مواقع الضربات الإيرانية في البحرين، مشيراً إلى أن بعضهم كان على بعد مئات الأمتار فقط من أماكن سقوط الصواريخ.

تأتي تصريحاته بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده أرسلت طائرات إلى أجواء الشرق الأوسط لتنفيذ عمليات دفاعية، في إطار دعم الحلفاء وحماية المصالح البريطانية.

وأكد هيلي أن الطائرات البريطانية المتمركزة في قطر وقبرص تعمل على حماية أراضي هذه الدول، موضحاً أنه "في حال رصد صواريخ أو طائرات مسيّرة موجهة إلى دول أخرى أثناء التحليق، فسيتم التعامل معها".

ودعا هيلي إيران إلى وقف ضرباتها الصاروخية، و"التراجع عن هجماتها العشوائية وغير المنضبطة في المنطقة، والتخلي عن برامجها الصاروخية والنووية".

مؤكداً أن مشاركة بريطانيا تأتي في إطار "تعزيز الاستقرار الإقليمي ضمن عمليات دفاعية مشتركة"، وفق ما نقلته صحيفة العين.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين طهران وواشنطن وتل أبيب عقب مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وسط تهديدات متبادلة وتوسع تدريجي لساحات المواجهة.