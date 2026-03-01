السفارة الأمريكية في بغداد ترفع حالة التأهب وتحذر من استهداف مصالحها في العراق

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، اليوم الأحد، تحذيراً أمنياً عاجلاً لمواطنيها في كافة أنحاء البلاد، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحذر والحد من تحركاتهم، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأمنية ورصد خروقات للمجال الجوي العراقي.

وأفاد البيان الصادر عن السفارة بأن التقارير الميدانية لا تزال تشير إلى رصد صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف في الأجواء العراقية. كما كشفت السفارة عن متابعتها لـ "تهديدات نشطة" تستهدف المصالح الأمريكية في العراق، بما في ذلك الأفراد، والمطاعم، والشركات التجارية.

وفي سياق متصل، رصدت البعثة انطلاق تظاهرات مناهضة للولايات المتحدة عند الضفة الجنوبية لجسر 14 تموز في العاصمة بغداد، تزامناً مع دعوات مماثلة للتظاهر في مختلف المحافظات. وحذر البيان من أن هذه التجمعات قد تتطور إلى أعمال عنف بشكل مفاجئ، واصفاً الوضع الأمني بـ "المعقد والقابل للتغير السريع".

وعلى الصعيد الإداري، وجهت البعثة الأمريكية كافة موظفيها القادرين على العمل عن بُعد بمباشرة مهامهم من منازلهم حتى إشعار آخر. كما أعلنت السفارة تعليق كافة العمليات القنصلية والخدمات الروتينية للمواطنين الأمريكيين في الوقت الراهن.

وأكد البيان أن السلطات العراقية قامت بإغلاق المجال الجوي، مع احتمال إعادة فتحه أو إغلاقه مجدداً دون إشعار مسبق، مشدداً على ضرورة تواصل المسافرين مع شركات الطيران لتتبع حالة الرحلات.

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها من السفر إلى العراق، واضعة إياه في "المستوى الرابع" (عدم السفر)، مطالبة الرعايا الأمريكيين المتواجدين حالياً داخل البلاد بمراجعة خطط أمنهم الشخصي وتقييم خياراتهم للمغادرة بمجرد توفر ظروف آمنة، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على التخطيط الذاتي وعدم انتظار مساعدة حكومية للإجلاء.