الحشد الشعبي ينعى 4 من مقاتلي اللواء 41 إثر قصف في محافظة ديالى

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نعت قيادة اللواء 41 في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاحد، أربعة من مقاتليها الذين ارتقوا جراء قصف وصفته بـ"العدوان الصهيوأمريكي الغادر" استهدف مواقع في محافظة ديالى، وذلك ضمن ما عُرف بمعركة "الوعد الصادق".

وأفاد اللواء في سلسلة بيانات رسمية، بأن القصف أدى إلى مقتل كل من (محمد مشتاق عباس الموسوي)، و(بشار عدنان الموسوي)، و(مراد عبد الكريم العگيلي)، بالإضافة إلى المقاتل (حيدر خالد عدنان) وهو من أبناء محافظة كربلاء.

وكان موقع تابع للحشد الشعبي تعرض اليوم الى قصف بمسيرات في ديالى بشرق بغداد.