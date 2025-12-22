أزمة الـ 23 ألفاً.. نقيب أطباء أسنان العراق يطالب بتعيين خريجي "دفعة 2023" ويحذر من فوضى القبول

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أطلق نقيب أطباء أسنان العراق، الأستاذ الدكتور أركان العزاوي، دعوة عاجلة للحكومة والجهات المعنية لحسم ملف تعيين خريجي كليات طب الأسنان.

محذراً من "تناقض صارخ" في السياسات التخطيطية بين مخرجات التعليم واستيعاب سوق العمل.

وأوضح العزاوي في تصريح رسمي، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من 23 ألف طبيب أسنان ينتظرون التعيين منذ عام 2023، في وقت تستمر فيه الكليات الحكومية والأهلية بقبول آلاف الطلبة الجدد سنوياً.

ووصف النقيب هذا الوضع بأنه "خلل تخطيطي كبير"، مؤكداً أن التظاهرات القائمة أمام وزارة المالية تهدف إلى الضغط لتعيين "دفعة 23" فوراً، ووضع جدول زمني شفاف للدفعات اللاحقة لضمان حقوقهم الوظيفية.

وفي سياق المعالجات الاستراتيجية، شدد العزاوي على ضرورة رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الكليات الأهلية لتخصص طب الأسنان إلى 95%.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية للحد من ظاهرة "القبول العشوائي" في التعليم الأهلي، وضمان مستويات علمية رصينة، وتأمين فرص التعيين للخريجين مستقبلاً بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمؤسسات الصحية.

تأتي هذه التحركات في وقت يطالب فيه الخريجون بتفعيل قوانين التدرج الطبي وضمان الحقوق التي كفلها الدستور والقانون لأصحاب المهن الطبية، وسط ترقب لما ستسفر عنه تفاهمات النقابة مع وزارتي المالية والصحة.