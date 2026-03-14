استهداف 4 مقار للحشد الشعبي بطائرات مسيرة في صلاح الدين.. والهيئة تصدر بياناً توضيحياً

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتعرض سلسلة من مقار الحشد الشعبي لهجمات بطائرات مسيرة في محافظة صلاح الدين، فيما أصدرت هيئة الحشد الشعبي بياناً جديداً بشأن مصادر أخبارها ومواقفها الرسمية.

وذكر المصدر لوسائل إعلام عراقية، السبت 14 آذار 2026، أن أربعة مقار تابعة للحشد الشعبي في مناطق متفرقة شرقي محافظة صلاح الدين استُهدفت بطائرات مسيرة، موضحاً أن الهجمات تركزت في الأجزاء الشرقية والشمالية من قضاء طوزخورماتو ومحيط قضاء آمرلي.

وبحسب المعلومات، فإن إحدى الهجمات أصابت مقر الفوج الأول التابع للواء 52 في الحشد الشعبي ضمن قاطع طوزخورماتو، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر الحشد بجروح. وعقب الهجمات، فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة وفتحت تحقيقاً للكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الاعتداءات.

وعلى خلفية هذه التطورات، وجهت هيئة الحشد الشعبي بياناً إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن المواقف والبيانات الرسمية تصدر حصراً عبر منصاتها الإعلامية المعتمدة، والمتمثلة بـ "مديرية الإعلام العامة".

وجاء في البيان: "أي تصريح أو خبر ينشر خارج هذه المنصات لا يعبر عن الرأي الرسمي لهيئة الحشد الشعبي، بل يمثل وجهة نظر الجهة أو الشخص الذي نشره". كما دعت الهيئة الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد الحصري على المصادر الرسمية في نقل الأخبار.