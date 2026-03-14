الدفاع الكويتية تعلن إصابة 3 جنود في هجوم بمسيرات استهدف قاعدة أحمد الجابر الجوية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد متحدثٌ باسم وزارة الدفاع الكويتية في بيانٍ له، أن ثلاثة جنودٍ من الجيش الكويتي أصيبوا بجروحٍ طفيفةٍ عندما ألحقت طائرتان مسيّرتان أضرارًا بقاعدة أحمد الجابر الجوية الكويتية يوم السبت.

وقد اعترض نظام الدفاع الجوي الكويتي ثلاث طائراتٍ مسيّرةٍ أخرى، وسقطت اثنتان منها خارج ما وصفته الوزارة بـ"منطقة التهديد" ولم تُشكّلا أي خطر.

وفي بداية الحرب، أُسقطت ثلاث طائراتٍ مقاتلةٍ أمريكيةٍ عن طريق الخطأ بنيرانٍ كويتيةٍ صديقةٍ خلال هجومٍ إيراني. كما شهدت الكويت مقتل ستة جنودٍ أمريكيين في غارةٍ جويةٍ بطائرةٍ مسيّرةٍ استهدفت مركز قيادة.





المصدر: AP