الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل وحزب الله إلى "وقف القتال"

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إسرائيل وحزب الله، المدعوم من إيران، إلى "وقف القتال" مع تصاعد حدة الصراع بينهما.

وخلال زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت، وجّه غوتيريش نداءً إلى الطرفين قائلاً: "أوقفوا القتال. أوقفوا القصف. لا يوجد حل عسكري".

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي: "أطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف في شمال إسرائيل والجولان السوري. وأعقب ذلك عمليات قصف إسرائيلية مدمرة وإصدار أوامر إخلاء شاملة، ما جعل أجزاءً كبيرة من لبنان غير صالحة للسكن".

وقد لوّحت إسرائيل باحتمال شنّ عملية برية واسعة النطاق في لبنان، وسط نزوح جماعي للمواطنين اللبنانيين. وقال غوتيريش إن الشعب اللبناني "لم يختر هذه الحرب"، بل "أُجبر عليها".

انضم الأمين العام للأمم المتحدة إلى قادة العالم الآخرين في الدعوة إلى السلام، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حثّ إسرائيل في وقت سابق من اليوم على إجراء محادثات مباشرة مع لبنان، داعياً الجيش الإسرائيلي إلى "التخلي عن أي هجوم واسع النطاق ووقف ضرباته المكثفة".

كما دعا ماكرون حزب الله إلى "الوقف الفوري لتصعيده المتهور".





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة