فيدان يطلق مبادرة المخرج الأخير: استمرار الهجمات على إيران سيجر المنطقة لـ "عصر مظلم"

أربيل (كوردستان 24)- أطلق وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، تحذيرات شديدة اللهجة حيال التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مؤكداً أن تركيا تبذل جهوداً ديبلوماسية مكثفة لوقف الهجمات المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، محذراً من أن المنطقة تقف على شفا "انهيار إقليمي شامل".

رفض قاطع لتغيير النظام

وفي تصريحات صحفية أدلى بها لممثلي وسائل الإعلام التركية في أنقرة، شدد فيدان على موقف تركيا المبدئي برفض أي محاولات تهدف إلى إشعال حرب أهلية في إيران أو السعي لتغيير النظام عبر الوسائل العسكرية. وقال فيدان: "إن محاولة هندسة المنطقة عبر تدمير الدول ستخلق فراغاً أمنياً لن تسلم منه أي دولة، بما في ذلك أوروبا. نحن نؤكد على وحدة الأراضي الإيرانية ونعتبر استقرار طهران مصلحة قومية لتركيا".

مبادرة "المخرج الأخير"

وكشف الوزير التركي عن تفاصيل "خارطة طريق" عرضتها أنقرة على الأطراف المتصارعة، وصفها بـ "مبادرة المخرج الأخير". وتتضمن المبادرة:

وقفاً فورياً وشاملاً للهجمات الجوية والصاروخية من كافة الأطراف.

التزاماً إيرانياً بوقف استهداف دول الجوار والقواعد الدولية، لضمان أمن الطاقة والممرات الملاحية.

البدء في مفاوضات مباشرة حول هيكلية أمنية إقليمية جديدة تأخذ بعين الاعتبار هواجس الجميع.

انتقاد متبادل واستراتيجيات خاطئة

ولم يخفِ فيدان انتقاد تركيا للاستراتيجية الإيرانية الأخيرة، واصفاً قصف المنشآت في الدول العربية المجاورة بأنه "خطأ استراتيجي فادح" يساهم في عزل طهران ويزيد من تعقيد المشهد. وفي الوقت نفسه، انتقد "الصمت الدولي" تجاه ما وصفه بـ "تدمير البنى التحتية وتهجير المدنيين"، مؤكداً أن القوة العسكرية وحدها لن تحقق الأمن المستدام لأي طرف.

الاستعداد للأسوأ وحماية الحدود

وعلى الصعيد الداخلي، أكد فيدان أن القوات المسلحة التركية والأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى على الحدود الشرقية. وأوضح أن الأولوية القصوى لأنقرة في حال استمرار الحرب هي "منع موجات النزوح المليونية" وحماية الأمن القومي التركي من تداعيات أي فوضى قد تنشب داخل إيران.

نافذة فرصة

واختتم فيدان تصريحاته بالإشارة إلى وجود "نافذة فرصة" ضيقة مع التغييرات المرتقبة في القيادة الإيرانية، داعياً القوى الدولية إلى تغليب لغة العقل والجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل أن "يخرج الحريق عن السيطرة بشكل نهائي".

المصدر: الوکالات