إقليم كوردستان يحظر استيراد "الدراجات النارية" لـ4 سنوات.. خطوة حكومية لإنهاء فوضى "الدراجات غير المسجلة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان عن اتخاذ إجراءات حازمة لتنظيم قطاع الدراجات النارية، تضمنت حظراً شاملاً على استيرادها لمدة أربع سنوات، وذلك في مسعى للحد من ظاهرة الدراجات غير القانونية (بلا أوراق رسمية) وتنظيم حركة السير في مدن الإقليم.

وفقاً للقرار الوزاري، يشمل حظر الاستيراد كافة الأنواع باستثناء "الدراجات ذات العجلتين، والكهربائية بالكامل، وموديلات السنة الحالية"، على أن يقتصر استيرادها حصراً على الدوائر الحكومية وشركات التوصيل (الديليفري) المجازة رسمياً من قبل وزارة النقل والمواصلات.

ويكشف تجار الدراجات النارية عن واقع معقد في الأسواق؛ حيث يتم استيراد جزء كبير من الدراجات كـ"قطع غيار" ليتم تجميعها محلياً وبيعها دون لوحات مرورية أو قيود رسمية.

وفي هذا السياق، يقول "عبد الواحد إسماعيل"، وهو بائع دراجات، لـ كوردستان 24: "هناك فارق كبير في الأسعار؛ فالدراجة غير المسجلة يتراوح سعرها بين 500 إلى 600 دولار، بينما يصل سعر الدراجة المسجلة رسمياً (ذات اللوحات) إلى نحو 1600 دولار".

من جانبه، يرى التاجر "آرام سنعان" أن قرار التسجيل والترقيم يصب في مصلحة الأمن العام، موضحاً: "من حق الحكومة فرض رسوم مقابل منح الأرقام، لأن الدراجات غير المسجلة قد تُستخدم في تنفيذ جرائم دون إمكانية تعقبها، لذا فإن تنظيمها أمر ضروري جداً".

وتشير البيانات المرورية في محافظة أربيل وحدها إلى وجود أكثر من 20 ألف دراجة نارية، حيث سُجل خلال الـ11 شهراً الماضية 507 حوادث مرورية، كان للدراجات النارية نصيب في 77 حادثاً منها.

وسط هذه الإجراءات، يبرز التوجه نحو الدراجات الكهربائية كبديل عصري. ويقول "هيوا جعفر"، وهو بائع دراجات كهربائية: "الدراجات الكهربائية أفضل بكثير من تلك التي تعمل بالبنزين؛ فهي لا تسبب ضجيجاً، ولا تزعج المواطنين، وهي صديقة للبيئة بشكل كامل".

على مقلب السائقين، يشكو "بهرم سعيد"، وهو سائق سيارة، من عدم التزام أصحاب الدراجات بقواعد المرور، قائلاً: "أغلبهم يقودون بسرعات جنونية وينعطفون بشكل مفاجئ، ومعظم دراجاتهم بلا لوحات، مما يشكل خطراً كبيراً علينا وعلى أنفسهم".

يذكر أن قرار وزارة الداخلية دخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط ومصادرة كافة الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية أو لوحات تسجيل رسمية في جميع مناطق إقليم كوردستان.

تقرير وتحرير: كوردستان 24