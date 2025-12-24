تفاصيل الصورة الأخيرة لرئيس الأركان الليبي في أنقرة قبل تحطّم طائرته

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بعد سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي التابع للمجلس الرئاسي الفريق أول محمد الحداد، في سماء العاصمة التركية أنقرة، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن آخر صورة في العاصمة وتفاصيل الزيارة.

وفي هذه الصورة، يظهر الحداد في اجتماع مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، وقائد القوات البرية التركية متين توكل.

ووصل الحداد إلى تركيا، بعد يوم واحد من تمديد البرلمان التركي قانونًا يسمح بالوجود العسكري التركي في ليبيا، بدعوة من رئيس هيئة الأركان التركية سلجوق بيرقدار أوغلو.

وصوّت البرلمان التركي مؤخرًا بالموافقة على تمديد فترة بقاء وانتشار القوات التركية في ليبيا لمدة عامين إضافيين، وذلك خلال جلسة رسمية عُقدت في العاصمة أنقرة.

جاء القرار بناءً على مذكرة تقدمت بها الرئاسة التركية إلى البرلمان، في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووقّعها الرئيس رجب طيب أردوغان، تقضي بتمديد مهام القوات العسكرية التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافيًا، بدءا من يناير/كانون الثاني 2026.

كما استعرضت المذكرة الجهود التركية لإحلال السلام في ليبيا، خاصة منذ إرسال القوات التركية إلى هناك بناءً على مذكرة تفاهم موقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، بتحطم طائرة من طراز “فالكون” كانت تقل رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة، محمد الحداد و4 أشخاص آخرين، أثناء تحليقها فوق العاصمة التركية أنقرة.

قبل أن تعلن السلطات التركية، مصرع رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد علي أحمد الحداد ضمن أراضيها، بعد العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّه مع مرافقيه.