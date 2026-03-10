أمن

إيران تعلن مقتل 4 من دبلوماسييها في غارة إسرائيلية ببيروت

يتصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في الضواحي الجنوبية لبيروت (فرانس برس)
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إيران، الثلاثاء، مقتل 4 من دبلوماسييها في لبنان جراء غارة إسرائيلية استهدفت فندقاً في بيروت.

جاء ذلك وفق رسالة رسمية بعث بها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة.

وقال إيرواني في رسالته إن الهجوم وقع في الساعات الأولى من فجر الأحد 8 مارس/آذار 2026، عندما استهدفت غارة إسرائيلية فندق «رامادا» في بيروت، ما أسفر عن مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين كانوا موجودين في الموقع.

ووصف السفير الإيراني الهجوم بأنه «عمل إرهابي متعمد»، محملاً إسرائيل المسؤولية عن استهداف الدبلوماسيين الإيرانيين في لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة في المنطقة، مع اتساع نطاق الضربات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع مرتبطة بإيران وحلفائها في لبنان.

 
