إيران توقف 30 شخصا بشبهة التجسس بينهم أجنبي

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية الثلاثاء توقيف 30 شخصاً، بينهم مواطن أجنبي، للاشتباه في قيامهم بالتجسس، في اليوم الحادي عشر من الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، أن الأجنبي الذي لم يُكشف عن جنسيته، "كان يتجسس لحساب دولتين خليجيتين لصالح العدو"، وقد أُلقي القبض عليه في شمال شرق إيران في تاريخ لم يحدد.

ويشتبه بأن الاجنبي "نقل الى العدو معلومات عن مكان وجود قوات الشرطة والجيش وتحركاتها"، إضافة الى معلومات عن منشآت عسكرية.

وتعلن ايران بانتظام توقيف اشخاص تعتبرهم "جواسيس" لحساب الولايات المتحدة واسرائيل.

ومنذ بدء الحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران في 28 شباط/فبراير، تدعو السلطات الايرانية مواطنيها الى التحلي باليقظة والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، وخصوصا ما يتعلق بالأفراد الذين يلتقطون صورا أو مقاطع مصورة من شأنها المساس بالأمن القومي.