"قشلة ئاكرێ - عقرة" التاريخية تستعد للتحول إلى متحف ووجهة سياحية رائدة

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الإرث التاريخي لمدينة ئاكرێ(عقرة)، انطلقت أعمال المرحلة الأولى لترميم وإعادة تأهيل مبنى "القشلة" الأثري، تمهيداً لتحويله إلى متحف تراثي ومركز لجذب السياح في قلب المدينة القديمة.

تشمل المرحلة الأولى من المشروع عمليات تنظيف وصيانة شاملة للجدران، والأبواب، والمرافق الخارجية والداخلية للمبنى. ويعد مبنى القشلة من أهم المعالم الأثرية والتاريخية في منطقة بهدينان، حيث يعود تاريخ آخر عملية ترميم وتوثيق كبرى للمبنى من قبل الحكومة العراقية إلى عام 1933، ومنذ ذلك الحين تعرض المعلم لتأثيرات المناخ والزمن التي أثرت بوضوح على هيكله العمراني.

ينفذ المشروع بالتعاون بين مديرية الآثار والتراث في عقرة، وبدعم من منظمة التعاون الألماني (German Cooperation) ومنظمة "لوتس فلاور" (The Lotus Flower). ويهدف هذا التعاون إلى استثمار الخبرات الفنية لضمان الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل للمبنى أثناء عملية الترميم.

وفي هذا السياق، يقول هيوا شمال، مدير آثار عقرة، لـ "كوردستان 24": "خطتنا تتضمن تحويل هذا المعلم التاريخي إلى متحف للآثار والتراث، ليكون مركزاً لعرض القطع الأثرية والمقتنيات التي تعكس الهوية التاريخية العريقة لعقرة، مما سيجعل منه نقطة ارتكاز سياحية هامة في المحافظة".

من جانبه، أكد هوار عادل، ممثل منظمة "لوتس فلاور"، أن الهدف من المشروع هو حماية المواقع الأثرية وتأهيلها لتكون رافداً للقطاع السياحي، موضحاً أن المشروع يسعى لتعزيز الوعي الثقافي وتوفير بيئة ملائمة لاستقبال السياح والباحثين في شؤون التراث الكوردستاني.

بفضل موقعه الاستراتيجي في مركز قضاء عقرة، وتصميمه المعماري الفريد، يمثل مشروع ترميم "القشلة" بارقة أمل لإعادة إحياء المركز القديم للمدينة، وتحويله من أطلال تواجه الانهيار إلى أيقونة ثقافية تروي للأجيال القادمة تاريخ المنطقة وعمقها الحضاري.



تقرير: آري حسين – كوردستان 24 - ئاكرێ - عقرة