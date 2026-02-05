الفيلم الكوردي "بحر الأمل" يحصد جائزة في مهرجان "إندو دبي" السينمائي الدولي

منذ 4 ساعات

اربيل (كوردستان24) - ضمن فعاليات دورته المنعقدة في يناير 2026، احتفى مهرجان إندو دبي السينمائي الدولي (IDIFF) بنخبة من المواهب العالمية، حيث برز حضور اقلیم كوردستان العراق بقوة من خلال فوز المخرج جبرائيل أبو بكر رحمان جائزة "تنويه مشرف" عن فئة أفضل فيلم أنيميشن قصير عن فيلمه الموسوم " دەریای ئومێد - بحر الأمل" (SEA OF HOPE).



ويأتي هذا التتويج ليؤكد النجاح المستمر لمهرجان "إندو دبي" السينمائي الدولي باعتباره أول برنامج تعاوني يهدف إلى تقدير ودعم المواهب السينمائية المستقلة من جميع أنحاء العالم. ويتميز المهرجان بهيكلية فريدة؛ حيث تعقد دوراته بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) لاستقطاب صانعي الأفلام الطموحين، على أن يتم ترشيح الفائزين في هذه الدورات — ومن بينهم الفيلم العراقي "بحر الأمل" — للمنافسة على جوائزه السنوية الكبرى في حفل "السجادة الحمراء" الذي تغطيه وسائل الإعلام العالمية.



وأكدت إدارة المهرجان، تحت إشراف مديرة المهرجان ماماتا أشارجي، أن رؤية المهرجان تتجاوز مجرد توزيع الجوائز والشهادات؛ إذ يسعى (IDIFF) إلى تقديم دعم حقيقي للمسيرة المهنية لكافة المبدعين، من كتاب ومخرجين ومنتجين وفنانين وفنيين، متجاوزاً بذلك كافة الحواجز الجغرافية واللغوية.

ويعتمد المهرجان في اختيار الفائزين على مجلس إدارة متخصص يضم نخبة من المحترفين ذوي الخبرة الواسعة في صناعة السينما، بالإضافة إلى لجان تحكيم شهرية متجددة لضمان الشفافية والاحترافية في اختيار المواهب التي تستحق الدعم والتقدير العالمي، مما يعزز من مكانة السينما المستقلة واللغة الفنية الراقية.