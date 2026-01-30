شيشار أسود يطلق أحدث أعماله الغنائية ويُهديها لكوردستان سوريا

منذ ساعة

أربيل(كوردستان24)- أطلق الفنان الكوردي شيشار أسود، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مقاومة كوردستان سوريا" (بەرخودانی رۆژئاوا) عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، في مبادرة فنية تضامنية تعكس تلاحم الفنانين الكورد مع قضايا شعبهم.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان 24، اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، تحدث الفنان شيشار أسود عن كواليس العمل قائلاً: "أغنية (مقاومة كوردستان سوريا) هي أحدث نتاجاتي الفنية، وقدمتها كرسالة دعم ومساندة لإخوتنا وأخواتنا الكورد في كوردستان سوريا".

وأوضح أسود أن الأغنية من كلمات وألحان وشيار أحمد، فيما تولى كاروان تيفور التوزيع الموسيقي وعمليات الميكساج والماسترينغ.