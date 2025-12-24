العراق على موعدٍ مع أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تشكل ضباب صباحاً يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم.

وأشارت إلى أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراقي، ستكون في السليمانية 12، دهوك وأربيل 13، نينوى وكركوك 15، الأنبار وصلاح الدين وديالى 17، بغداد والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وواسط وبابل والديوانية والمثنى وذي قار 18، ميسان 19، البصرة 20.

أما بالنسبة ليوم الجمعة، فتوقعت الهيئة أن يكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم ويتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها.

وبخصوص درجات الحرارة، فمن المتوقع، بحسب البيان، أن تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".

أما عن يوم السبت القادم، فقالت الهيئة إن الطقس سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المنطقة الشمالية، وسيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".