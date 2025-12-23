رزگاري التعليمي بأربيل تصدر تعليمات للحد من الاكتظاظ داخل المستشفى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مستشفى رزگاري التعليمي في أربيل عن تطبيق تعليمات جديدة لتنظيم الإقامة داخل أقسام المستشفى، تقضي بالسماح لمرافق واحد فقط لكل مريض بالبقاء في غرف الإقامة، مع منع وجود أكثر من مرافق بأي شكل من الأشكال.

وذكر بيان صادر عن قسم الإعلام في المستشفى أن القرار يشمل جميع الطوابق وغرف إقامة المرضى، ويهدف إلى تنظيم حركة المرافقين والحد من الازدحام داخل الأقسام.

وأشار البيان إلى أنه سيتم منح بطاقة خاصة لمرافق المريض، لتمكين موظفي الاستعلامات في الطوابق وقوات البيشمركة المكلفة بالحماية من التعرف بسهولة على المرافقين، وضمان الالتزام بالتعليمات ومنع حالات الاكتظاظ.

وأكدت إدارة مستشفى رزگاري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة المرضى وتوفير بيئة صحية أكثر ملاءمة لتعافيهم، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأطباء والكوادر الصحية.

وشددت الإدارة على أن تقليل الازدحام داخل المستشفى سيسهم في تمكين الفرق الطبية من تقديم خدماتها للمرضى بصورة أكثر تنظيمًا وكفاءة، وبما ينسجم مع المعايير الصحية والمهنية المعتمدة.