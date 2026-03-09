جامعة صلاح الدين تستعد لاستئناف العملية الدراسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة جامعة صلاح الدين أنها، ومن أجل سلامة وحماية أرواح الطلبة ومنع تعطل المسيرة التعليمية، قد أكملت كافة الاستعدادات لاتخاذ سبل بديلة في حال استمرار الوضع الراهن الناجم عن الحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وفي هذا الصدد، صرح سامان عبد الله، مدير إعلام جامعة صلاح الدين لشبكة "كوردستان 24"، أن رئيس جامعة صلاح الدين، "كامران يونس محمد أمين"، عقد اليوم الأحد 9 آذار 2026، اجتماعاً خاصاً بحضور مساعدي رئيس الجامعة وعدد من المديرين، لمناقشة مصير دراسة الطلبة والأوضاع الراهنة.

وتقرر خلال الاجتماع أنه في حال استمرار هذه الظروف، وحفاظاً على حياة وسلامة الطلبة، ستلجأ الجامعة إلى طرق أخرى لاستمرار العملية الدراسية، ولن تسمح بتوقف التعليم.

كما أشار مدير إعلام الجامعة إلى أن جامعة صلاح الدين اتخذت منذ الآن كافة التحضيرات اللازمة لضمان استمرار دوام الطلبة تحت أي ظرف كان، منعاً لضياع السنة الدراسية الحالية عليهم.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "كوردستان 24"، فإن أحد الخيارات المطروحة هو أن تكون الدراسة عبر الإنترنت (أونلاين)، على غرار ما حدث في عام 2020 إبان تفشي جائحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان والعالم.