رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 24 كانون الأول (ديسمبر) 2025، رسالة تهنئة إلى عموم المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع حلول ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً للجميع عيداً يرفل بدوام الخيرات والمسرّات.

وفي هذه المناسبة، نُجدد التزامنا الثابت بصونِ وتعزيز قيم التعايش السلمي وترسيخ أواصر التآخي والتكاتف والوئام بين سائر مكونات إقليم كوردستان.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/12/24