محمود محمد: التجارب الفاشلة في العراق يجب ألا تتكرر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، بأن وفدهم الرفيع، الموفد إلى بغداد ممثلاً عن الرئيس بارزاني، جاء ليؤكد للأطراف العراقية أن "التجارب الفاشلة السابقة يجب ألا تتكرر مرة أخرى". وفيما يتعلق بتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، شدد على أنه رغم تباطؤ المباحثات بسبب عطلة رأس السنة، فإنهم يسعون إلى حسم العملية في أقرب وقت ممكن.

وقال محمود محمد في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن إرسال هذا الوفد الرفيع إلى بغداد وعقده اجتماعات مع الأطراف السنية والشيعية يهدف إلى الاطلاع عن قرب على آراء وتوجهات الجميع بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وكذلك لإبلاغ تلك الأطراف بأنه لا يجوز تكرار التجارب الفاشلة السابقة.

وأضاف: يجب اعتماد تجربة جديدة تقوم على أساس الشراكة بين جميع مكونات البلاد، والعمل المشترك من أجل اتخاذ قرارات تضمن نجاح مستقبل العراق.

وفيما يتعلق بترحيب الأطراف العراقية برؤية الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أوضح محمود محمد أن للحزب ثقله في بغداد، وأن الوفد يمثل الرئيس بارزاني، مشيراً إلى أن القوى السياسية في بغداد كانت بانتظار زيارة وفد الحزب باهتمام، لمعرفة موقفه ورؤيته عن قرب بشأن مستقبل البلاد وتشكيل الحكومة.

وبشأن تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني إنهم اتخذوا عدداً من الخطوات في هذا الاتجاه، وعُقدت اجتماعات بهذا الخصوص، إلا أن عطلة رأس السنة وزيارة الوفد إلى بغداد أدتا إلى إبطاء وتيرة العملية.

وختم بالقول: نسعى إلى حسم مسألة تشكيل حكومة إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن.

ومنذ يوم الاثنين 22 كانون الثاني 2025، يتواجد وفد تفاوضي رفيع المستوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد بهدف إجراء حوارات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويؤكّد الوفد على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يقوم على آلية تضمن جميع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتنفيذ الوعود والاتفاقات كما هي، ولا سيما ما يتعلق بإرسال المستحقات المالية، والاتفاقات المرتبطة بإيرادات النفط وغير النفط.

كما يناقش وفد الحزب حصة الكورد في الحكومة العراقية المقبلة، واستحقاق الحزب بوصفه الفائز الأول في الانتخابات، مع مختلف الأطراف.

ويتألف وفد الحزب من:

فاضل ميراني مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

فؤاد حسين عضو المكتب السياسي

نوزاد هادي عضو المكتب السياسي

أوميد صباح عضو اللجنة المركزية للحزب

فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد