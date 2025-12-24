بمبادرة من السوداني.. العراق يقدم 20 مليون دولار لإعادة إعمار الجنوب اللبناني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، استقبل في قصر بعبدا اليوم، الوفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. اللقاء ركز بشكل أساسي على تفعيل الدعم العراقي السخي الموجه لإعادة إعمار قرى وبلدات الجنوب اللبناني، وضمان عودة أبنائه الصامدين إلى أرضهم.

وبحسب البيان، أشاد الرئيس عون خلال اللقاء بالمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال قمة بغداد في أيار الماضي، والتي قضت بتخصيص 20 مليون دولار كحزمة أولية لإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية. واعتبر عون أن هذا الدعم العراقي لم يكن مجرد مساعدة مالية، بل كان رسالة تضامن "عراقية" حاسمة مع المكون الشيعي وأبناء الجنوب في مواجهة آلة الدمار، مؤكداً أن الأولوية الوطنية القصوى هي إنهاء معاناة النازحين وضمان عودتهم الكريمة إلى قراهم.

من جانبه، نقل الموفد الشخصي لرئيس الوزراء العراقي، حسان العوادي، التزاماً عراقياً "مطلقاً" تجاه لبنان، وتحديداً تجاه المناطق المتضررة في الجنوب. وأعلن العوادي عن قرار استراتيجي بفتح مكتب متخصص داخل السفارة العراقية ببيروت، مهمته الميدانية هي الإشراف المباشر على تنفيذ المساعدات وتنظيم آليات التعاون لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من أبناء القرى الجنوبية، وتشجيعهم على البقاء في أرضهم وتثبيت هويتهم الوطنية في تلك المناطق الحيوية.

وشدد العوادي على أن الروابط التي تجمع شيعة العراق بإخوانهم في جنوب لبنان تتجاوز القرارات السياسية، لتصل إلى مستوى "الأخوة العقائدية والإنسانية"، مؤكداً أن العراق لن يترك لبنان وحيداً في معركة البناء كما لم يتركه في معركة الصمود.

من جهته، استعرض المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، خارطة الطريق المقترحة للتعاون، مؤكداً أن الأولوية ستعطى لترميم المؤسسات الرسمية والإدارات الخدمية في المناطق الجنوبية المتضررة. وأوضح شقير أن عودة عمل هذه المؤسسات بفضل الدعم العراقي ستكون الضمانة الأساسية لتوفير الخدمات لأبناء القرى الجنوبية، مما يسهل استقرارهم وإعادة عجلة الحياة إلى طبيعتها.

تحرير: كوردستان 24