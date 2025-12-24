الرئيس بارزاني يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، رسالة تهنئة إلى المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وعيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة التعايش والأخوّة بين جميع المكونات الدينية والقومية.

وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله بأن تعمّ أجواء الأمن والسلام، وأن تكون هذه المناسبة فاتحة لانجلاء الأزمات ونشر السلام والوئام في العالم.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً لهم وافر الخير والهناء والمسرّات.

في هذه المناسبة، نؤكد على تعميق ثقافة التعايش والأخوّة بين جميع المكونات الدينية والقومية في كوردستان، ونأمل أن يحتفل أخواتنا وإخوتنا المسيحيون دائماً بأعيادهم ومناسباتهم وأفراحهم في ظل أجواء يغمرها الأمن والسلام. كما نتمنى أن تغدو هذه المناسبة فاتحةً لتَبَدُد المآسي وانجلاء المحن وخاتمةً للآلام والشدائد التي تثقل كاهل البشرية في العالم أجمع، وأن يعم السلام والوئام كل الأرجاء.

مسعود بارزاني

24 كانون الأول 2025