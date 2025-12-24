مجلس أمن إقليم كوردستان يضبط كميات كبيرة من المخدرات ويقبض على تجار ومتعاطين

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أفاد مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بأنه تم القبض على عدد من الأشخاص بتهم تتعلق ببيع المواد المخدرة، بينهم تجار أجانب ودوليون، بالإضافة إلى آخرين بتهمة تعاطي هذه المواد، فيما تم مصادرة كميات كبيرة من المخدرات المختلفة.

وقال مجلس الأمن في بيان، حصلت كوردستان24 على نسخة منه، إن هذا الإنجاز يأتي استمراراً للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من انتشار المخدرات، وبناء مجتمع صحي.

وأضاف البيان أنه خلال الفترة من 1 حزيران 2025 وحتى 23 كانون الأول 2025، وبإشراف مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأسايش العامة، وبالتعاون مع المديريات الأمنية الأخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عشرات المتورطين في شراء وبيع المخدرات، فضلاً عن القبض على العشرات الآخرين لتعاطيها.

وأشار البيان إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية، تم ضبط نحو 672 كيلوغراماً من المخدرات، تشمل: الكريستال، الأفيون، الكوكايين، الماريجوانا، الهيروين، الحشيش، وحبوب الكبتاغون، إضافة إلى 6000 قرص من الإيفيدرين و3253 شريحة من حبوب الترامادول.

وأكد مجلس الأمن أنه تم تحويل جميع المتهمين الذين تم القبض عليهم للتحقيق ومن ثم إحالتهم إلى القضاء، كما تمكنت مديرية مكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط 197 كيلوغراماً من مادة الكريستال خارج الإقليم.

وذكر البيان تفاصيل الكميات المضبوطة على النحو التالي:

167 كيلوغراماً و157 غراماً من الماريجوانا.

193 كيلوغراماً و681 غراماً من مادة الكريستال.

56 كيلوغراماً و627 غراماً من الهيروين.

25 كيلوغراماً و301 غراماً من الحشيش.

14 كيلوغراماً و450 غراماً من الأفيون.

13 كيلوغراماً و668 غراماً من الكوكايين.

201 كيلوغرام و180 غراماً من حبوب الكبتاغون (المعبأة ضمن كميات مخدرة).

6000 قرص من الإيفيدرين.

3253 شريحة من حبوب الترامادول.

وختم مجلس أمن إقليم كوردستان بيانه بالدعوة إلى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو تعاطي المخدرات، مع التأكيد على الابتعاد عن هذه المواد للحفاظ على مجتمع صحي وآمن.