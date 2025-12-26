14 مصاباً في هجوم باستخدام سكين ومادة سائلة في اليابان

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصيب 14 شخصا في مصنع بوسط اليابان إثر هجوم بسكين وبمادة سائلة مجهولة، وفق ما أفاد الجمعة مسؤول في أجهزة الإسعاف.

وقال توموهارو سوجياما رئيس قسم الدفاع المدني في مدينة ميشيما بمنطقة شيزوكا لوكالة فرانس برس "احتاج 14 شخصا إلى رعاية خدمات الطوارئ".

وتحدث عن ورود مكالمة هاتفية حوالى الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (07,30 صباحا بتوقيت غرينتش) من مصنع مطاط قريب، تفيد بتعرض "خمسة أو ستة أشخاص للطعن" واستخدام "سائل رذاذي".

وذكرت وسائل إعلام يابانية، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون "إن إتش كاي" أن رجلا أوقف بشبهة محاولة القتل.

ولا يزال مدى الإصابات مجهولا، فيما ذكرت "إن إتش كاي" أن جميع الضحايا كانوا واعين.

وأشار توموهارو سوجياما إلى أنه من بين المصابين الـ14، نُقل ستة على الأقل إلى المستشفى، مضيفا أن 17 مركبة إنقاذ اُرسلت إلى المكان، من بينها 11 سيارة إسعاف.

وقع الهجوم في مصنع بمدينة ميشيما تابع لشركة يوكوهاما رابر المتخصصة في تصنيع إطارات الشاحنات والحافلات، وفق موقعها الإلكتروني.

وقلما تقع جرائم عنيفة في اليابان، حيث معدل جرائم القتل منخفض في ظل قوانين أسلحة من الأشد صرامة في العالم.

ومع ذلك، تقع هجمات بالسكاكين وحتى عمليات إطلاق نار من حين لآخر، ومنها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عام 2022.

المصدر: فرانس برس