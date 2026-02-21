افتتاح السوق العائلي الليلي في وسط مدينة أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بحضور وزير البلديات والسياحة "ساسان عوني"، ومحافظ أربيل "أوميد خوشناو"، افتُتح في وسط مدينة أربيل "السوق العائلي الليلي". وخلال مراسم الافتتاح، أكد المسؤولان أهمية استقرار العاصمة في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

في يوم السبت الموافق 21 شباط 2026، صرح ساسان عوني، وزير البلديات والسياحة، بأن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بخدمة المواطنين والكسبة (أصحاب المهن)، وتسخر كافة إمكانياتها لهذا الغرض.

وأشار وزير البلديات أيضاً إلى أن حالة الأمن والاستقرار التي يشهدها إقليم كوردستان، ولا سيما العاصمة أربيل، أصبحت ركيزةً ومنطلقاً لافتتاح أسواق عصرية وكبيرة من هذا النوع، بما يخدم القطاعين الاقتصادي والسياحي.

من جانبه، أشاد أوميد خوشناو، محافظ أربيل، بجهود بلدية أربيل في تنظيم هذا السوق، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع تضفي طابعاً جمالياً وخاصاً على العاصمة، خاصة في ليالي شهر رمضان المبارك التي تشهد حركة اجتماعية ودينية واسعة في المدينة.

وأكد محافظ أربيل أن هذا السوق سيسهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب والكسبة في المدينة.

كما دعا خوشناو المواطنين والسياح وأصحاب المحلات في السوق إلى التعاون مع الفرق البلدية في حماية البيئة والحفاظ على نظافة المكان، لكي تبقى أربيل دائماً بمظهر جميل ومنظم.

يُذكر أن هذا السوق، الذي يقع في قلب مدينة أربيل وبالقرب من قلعتها التاريخية، من المتوقع أن يصبح محط أنظار واهتمام أعداد كبيرة من العائلات والسياح خلال الليالي القادمة.