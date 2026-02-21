بغداد ترفض "منطق الهيمنة": العراق يدين تصريحات السفير الأمريكي حول سيطرة إسرائيل على المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل، والتي اعتبر فيها أن "سيطرة الكيان على منطقة الشرق الأوسط بأكملها أمرٌ مقبول".

ووصفت الوزارة، في بيان رسمي، هذه التصريحات بأنها "تجاوز خطير" وخرق صريح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت أن مثل هذه المواقف تشكل مساساً مباشراً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، محذرة من تداعياتها السلبية التي قد تعصف بأمن واستقرار المنطقة برمتها.

وشددت الخارجية في بيانها على "موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لسيادة الدول، مؤكدة رفض بغداد القاطع لأي سياسات أو ممارسات تقوم على منطق الهيمنة أو محاولة فرض الأمر الواقع".

واختتمت الوزارة بيانها بالدعوة إلى "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالشرعية الدولية، بما يضمن ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين بعيداً عن لغة التوسع والسيطرة".