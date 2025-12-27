الشرطة الإيطالية تعتقل سبعة أشخاص للاشتباه بتمويلهم حركة حماس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الإيطالية السبت توقيف سبعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تمويل حركة حماس.

وأفادت الشرطة وكالة فرانس برس بأنّ شخصين آخرين مشمولين في التحقيق نفسه، مطلوبان بموجب مذكرة توقيف دولية، وهما موجودان حاليا خارج البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إن ثلاث جمعيات تقول إنها داعمة للشعب الفلسطيني لكنها في الواقع تُستخدم كغطاء لتمويل حماس، مشمولة أيضا بالتحقيق.

وأشارت إلى أنّ الأشخاص التسعة متّهمون بتمويل "جمعيات مقراتها في غزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، تابعة لحماس أو مرتبطة بها، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو سبعة ملايين يورو" (8,24 ملايين دولار).

وقُدِّم هذا الدعم المالي لـ"أفراد من عائلات أشخاص متورطين في هجمات إرهابية".

وبينما كان الهدف الرسمي للجمعيات الثلاث جمع التبرعات لـ"أغراض إنسانية للشعب الفلسطيني"، خُصِّص جزء كبير منها، أكثر من 71%، لتمويل حركة حماس مباشرة أو كيانات تابعة لها، بحسب الشرطة.

ومن بين الموقوفين رئيس جمعية الفلسطينيين في إيطاليا محمد حنون، بحسب تقارير إعلامية.

وأوضحت السلطات الإيطالية أنّ الجمعيات الثلاث هي جزء من "مشروع استراتيجي للحركة الرئيسية حماس، التي صممت هيكلا معقّدا يضم خلايا تعمل في الخارج، قادرة على المساهمة في تحقيق أهدافها".

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، في منشور عبر منصة اكس "هذه عملية مهمة جدا" لأنها أتاحت "كشف سلوكيات وأنشطة أخفت تحت ستار مبادرات لصالح الشعب الفلسطيني، دعما لمنظمات تضم إرهابيين".

المصدر: فرانس برس