إحصائية بكمية هطول الأمطار في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل التابعة لحكومة إقليم كوردستان إحصاءات هطول الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً للإحصاءات، سُجّلت أمطار غزيرة في معظم المناطق، وسُجّلت أعلى كمية في محافظة السليمانية، وتحديدًا في ناحية يخشامر، حيث بلغت 132 ملم.

وفيما يأتي كمية الأمطار الهاطلة خلال 24 ساعة المقبلة:

محافظة السليمانية:

- یاخسەمەر: 132 ملم

- سید صادق: 115 ملم

- چوارتا: 109.5 ملم

- قەڵادزێ: 94.5 ملم

- چوارقوڕنە: 83.3 ملم

- بازیان: 72.4 ملم

- سنگاو: 66.6 ملم

- چمچماڵ: 60.6 ملم

- قەرەداغ: 53.8 ملم

- هەڵشۆ: 48.6 ملم

- قەرەهەنجیر: 38.8 ملم

- سليماني (مركز پارێزگا): 38.6 ملم

- طق طق: 36 ملم

- دربندیخان: 9 ملم

- سپی سنگ: 3.8 ملم

محافظة دهوک:

- دینارتە: 120.5 ملم

- بجیل: 83.3 ملم

- چەمانکێ: 76 ملم

- زاویتە: 76 ملم

- شێلادزێ: 68.5 ملم

- باتیفا: 56 ملم

- دێرەلوک: 55 ملم

- سەرسەنگ: 50 ملم

- مانگێش: 40 ملم

- قەسرۆک: 37 ملم

- ئامێدی: 35 ملم

- زاخۆ: 33.1 ملم

- باعەدرێ: 33 ملم

- گردەسێن: 32 ملم

- دهۆک (مركز المحافظة): 28.8 ملم

- شێخان: 20 ملم

- بەردەڕەش: 15.5 ملم

- سیمێل: 9.3 ملم



محافظة أربيل:

- مێرگەسۆر: 124 ملم

- نازەنین: 107.1 ملم

- شەقڵاوە: 100 ملم

- بارزان: 82 ملم

- خەلیفان: 82 ملم

- أربيل (مركز أربيل): 70.8 ملم

- ڕواندز: 66.2 ملم

- هیران: 63 ملم

- چۆمان: 62.1 ملم

- پیرمام: 52 ملم

- سۆران: 45.4 ملم

- سد گۆمەسپان: 41.4 ملم

- سد دۆستی: 41.4 ملم

- سیدەکان: 40.5 ملم

- شەمامک: 32.1 ملم

- خەبات: 16.8 ملم

- حاجی ئۆمەران: 1.2 ملم

محافظة کرکوک:

- تەکیەی جباری: 50 ملم

- شوان: 36.3 ملم

- کفری: 8.6 ملم

- مەیدان: 3.6 ملم

- کەلار: 1.6 ملم

- خانەقین: 1.2 ملم



محافظة حلبجة:

- تەوێڵە: 15.5 ملم

- بیارە: 15 ملم

- سیروان: 6.2 ملم

- حلبجة (مركز المحافظة): 6 ملم

- خورماڵ: 3.6 ملم