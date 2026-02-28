قاعدة أميركية في البحرين تتعرض لهجومٍ صاروخي وسماع دوي انفجارات في الكويت وأبو ظبي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير ميدانية أولية، بتعرض قاعدة عسكرية تابعة للقوات الأميركية في مملكة البحرين لهجوم صاروخي مباشر، وسط أنباء عن وقوع أضرار مادية جراء الاستهداف.

وتزامن الهجوم مع سماع دوي انفجارات قوية هزت مناطق متفرقة في كل من دولة الكويت والعاصمة الإماراتية أبوظبي، مما أثار حالة من الترقب والاستنفار الأمني الواسع في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من القيادة المركزية الأميركية أو السلطات في الدول الثلاث لتحديد طبيعة هذه الانفجارات أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، في ظل تصعيد أمني غير مسبوق تشهده المنطقة صبيحة هذا اليوم.