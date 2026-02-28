شلل ملاحي تام.. مرصد "إيكو عراق": الأجواء العراقية والإقليمية خالية من الطيران المدني إثر اندلاع الحرب

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن "مرصد إيكو عراق" عن توقف حركة الملاحة الجوية بشكل كامل فوق الأجواء العراقية.

مؤكداً خلوها من أي رحلات للطيران المدني خلال الساعات الحالية، وذلك على خلفية اندلاع العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأوضح المرصد في بيان صحفي، أنه استند في رصده إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الطيران العالمية، التي أظهرت شللاً تاماً في المجال الجوي لكل من العراق، وإيران، والأردن.

وأشار البيان إلى أن "خرائط تتبع الرحلات الجوية أظهرت تحولاً جذرياً في مسارات الطائرات العابرة نحو ممرات جوية بديلة وأكثر أماناً".

مضيفاً أن العديد من شركات الطيران العالمية أوقفت رحلاتها المتجهة إلى المنطقة مؤقتاً كإجراء احترازي صارم لضمان سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

ويأتي هذا التطور غير المسبوق بالتزامن مع التصعيد العسكري الواسع، مما دفع سلطات الطيران المدني في دول المنطقة إلى إصدار إشعارات ملاحية عاجلة (NOTAM)، تحذر شركات الطيران من خطورة التحليق فوق مناطق النزاع والتوتر.