صفارات الإنذار تدوي قرب قاعدة العديد الأميركية في قطر

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر ميدانية وشهود عيان، قبل قليل، بدوي صفارات الإنذار في قاعدة "العديد" الجوية والمنطقة المحيطة بها في دولة قطر، والتي تضم مقر القيادة المركزية الأميركية.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أو السلطات القطرية حول طبيعة الإنذار، وما إذا كان مرتبطاً بتهديد أمني مباشر أو يأتي ضمن إجراءات احترازية وتدريبات روتينية.

يأتي هذا الاستنفار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وسط ترقب دولي لتطورات الموقف الميداني.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع القطرية إسقاط صاروخ إيراني باستخدام منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»، في تطور جديد يعكس اتساع نطاق التوترات الإقليمية.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن عملية الاعتراض تمت بنجاح، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن موقع سقوط الصاروخ أو طبيعة الأضرار المحتملة.

ولم توضح السلطات القطرية ما إذا كان الصاروخ يستهدف أراضي الدولة بشكل مباشر أو مرّ في مجالها الجوي، مكتفية بالتأكيد على جاهزية أنظمة الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد غير مسبوق بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وما يرافقه من حالة استنفار أمني في عدد من دول المنطقة تحسبًا لتداعيات أوسع.