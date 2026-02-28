الخارجية الإيرانية: الهجوم الأميركي - الإسرائيلي انتهاك للسيادة وسنستخدم حقنا المشروع في الدفاع

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أراضيها، واصفةً إياها بـ "العدوان الإجرامي والانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية". وتوعدت طهران برد حاسم ومصيري يجعل المعتدين يندمون على فعلتهم.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن القصف الذي تزامن مع شهر رمضان وقرب حلول عيد النوروز، استهدف بنى تحتية دفاعية ومواقع مدنية في عدة مدن إيرانية.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم جاء في وقت كانت فيه طهران منخرطة في مسار دبلوماسي، مؤكدة أنها "استنفدت كافة السبل لمنع الحرب وألقت الحجة أمام المجتمع الدولي لإثبات عدم مشروعية أي ذرائع للعدوان".

واستندت طهران في بيانها إلى القانون الدولي، معتبرة أن الهجوم يمثل انتهاكاً صريحاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أن من حقها القانوني والمشروع الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من الميثاق، مشددة على أن القوات المسلحة الإيرانية "في أعلى درجات الاستعداد لصد العدوان وستسخر كافة إمكانياتها لمواجهة هذا التهديد".

وحمّلت الخارجية الإيرانية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية جسيمة، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاك السلم والأمن الدوليين.

كما وجهت نداءً عاجلاً لدول المنطقة، والدول الإسلامية، وحركة عدم الانحياز، لإدانة هذا العدوان بشكل جماعي وحازم، محذرة من أن السلم العالمي بات أمام تهديد غير مسبوق.

واختتم البيان بتأكيد طهران على صلابة موقفها التاريخي، مشيراً إلى أن الإيرانيين "لم ولن يخضعوا يوماً لعدوان الأجانب، وسيدافعون باستماتة عن وطنهم متوكلين على الله ومؤمنين بوعد النصر".