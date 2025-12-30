الديمقراطي الكوردستاني يستبدل مرشحه لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24، في بغداد، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سحب شاخوان عبد الله من الترشح لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، ورشح فرهاد أتروشي، رئيس كتلة حزبه، بدلاً منه.

كما أشار مراسل كوردستان24 إلى أنه حتى الآن لم يتضح بعد أي نائب سيختاره الحزب ليحل محل فرهاد أتروشي، ليصبح رئيس كتلته في البرلمان العراقي.

وأضاف أيضاً أنه حتى الآن تم استدعاء النواب عدة مرات إلى قاعة البرلمان، لكن عدداً قليلاً فقط من النواب حضروا، ولم يكتمل النصاب القانوني اللازم لانتخاب النائب الثاني رئيس البرلمان.