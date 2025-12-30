أمن أربيل يعتقل متهماً بقتل امرأة ورجل في شاويس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أمن أربيل، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها امرأة ورجل في مجمع شاويس السكني بمحافظة أربيل.

وذكرت المديرية في بيان، أن فرقها تلقت بلاغاً مساء أمس بوقوع جريمة قتل داخل المجمع، وعلى الفور باشرت فرق التحقيق المختصة بالتحري وجمع المعلومات.

وبأمرٍ قضائي من قاضي التحقيق في أمن أربيل تم إلقاء القبض على المتهم المدعو (ي، ف، ر).

وأضاف البيان أن المتهم أقرّ خلال التحقيقات الأولية بارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن دوافعها تعود إلى خلاف اجتماعي قديم، حيث أقدم على قتل امرأة ورجل يُدعيان (أ، ف، ر) و(و، ا).

وأكدت مديرية أمن أربيل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب.