رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الاتحادي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول (ديسمبر) 2025، تهنئة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الاتحادي، جاء فيها:

السيّد فرهاد أتروشي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المحترم،

بمناسبة انتخابكم نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب العراقي، أبعثُ إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، راجياً لكم دوام التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الجسيمة.

نأمل أن تتضافر جهودكم، عبر التعاون والتنسيق مع هيئة الرئاسة والسادة أعضاء المجلس، في خدمة مصالح المواطنين والمكونات العراقية كافة، وأن تكونوا في الوقت ذاته خير مدافعٍ عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان والذود عنها.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/12/30