رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاتحادي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول (ديسمبر) 2025، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاتحادي، وفيما يلي نص التهنئة:

السيّد عدنان فيحان المحترم النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

بمناسبة نيلكم الثقة وانتخابكم نائباً أول لرئيس مجلس النواب العراقي، أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات، متمنياً لكم السداد والنجاح في أداء مسؤوليتكم المهمة.

إننا إذ نبارك لكم، فإننا نأمل أن تضطلع هيئة الرئاسة، ومجلس النواب بعمومه، بدورهم المهم في المجال التشريعي وسنّ القوانين التي تخدم المواطنين ومكونات العراق كافة، وذلك بالاستناد إلى الدستور واحترام أسس النظام الاتحادي.



مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/12/30