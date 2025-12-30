رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ رئيس مجلس النواب الاتحادي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول (ديسمبر) 2025، تهنئة إلى رئيس مجلس النواب الاتحادي، وفيما يلي نصها:

السيّد هيبت الحلبوسي المحترم.

بمناسبة نيلكم الثقة وانتخابكم رئيساً لمجلس النواب العراقي، أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات، راجياً لكم السداد والتوفيق في أداء هذه المهمة والنهوض بأعباء هذه المسؤولية.

نتطلع إلى أن يرتقي أعضاء الدورة النيابية الحالية إلى مستوى تطلعات الشعب العراقي وآماله وطموحاته، وأن يكونوا خير ممثلين له، موفقين في سنِّ التشريعات الضرورية والجوهرية التي تخدم مصالح المكونات كافة.

كما نعوّل أن يؤدي مجلس النواب، انطلاقاً من موقعه كمؤسسة تشريعية مهمة، بدوره الفاعل في حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.



مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/12/30