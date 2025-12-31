مديرية حدائق أربيل تعلن زراعة أكثر من 230 ألف شجرة وزهرة خلال عام 2025

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية هندسة الحدائق في أربيل إلى أن نسبة زراعة الأشجار والزهور ارتفعت هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت المديرية، في بيانٍ لها، أنه خلال هذا العام تم زراعة 128 ألفاً و341 شجرة، إلى جانب 106 آلاف و527 زهرة.

مشيرةً إلى أن هذه النسبة لم تتحقق خلال السنوات الست الماضية.

كما لفتت إلى أن الأشجار المزروعة كانت من أنواع (السيسم، والألبزيا، والدودونيا، ونخيل الواشنطونيا)، نظراً لقدرتها على التكيف مع المناخ والطقس في مدينة أربيل.

وقالت إن أغلب هذه الأشجار زُرعت في الجزر الوسطية الجديدة، أو في الأماكن التي أُزيلت منها الأشجار اليابسة والمكسورة.

وأضافت المديرية أنه إلى جانب أعمال الزراعة، جرى هذا العام تجديد أكثر من 73 موقعاً شملت حدائق، وبساتين، ونوافير، وشوارع رئيسية، وجزراً وسطية.

كما أعلنت المديرية أنها تعمل وفق خطة لزيادة نسبة المساحات الخضراء في المدينة، حيث تم خلال فترة عمل التشكيلة التاسعة، وضمن محافظة أربيل، زراعة مليون و500 ألف شجرة وزهرة.

إضافة إلى ذلك، جرى إرسال شتلات إلى بلديات سوران، وعقرة، وشقلاوة، وبردرش، كما تم توزيع جزء منها على المساجد، والمدارس، والمجمعات السكنية.