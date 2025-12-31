الأنواء الجوية في العراق: طقس صحو إلى غائم جزئي غداً وارتفاع بدرجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأربعاء، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط الأمطار والثلوج فيها، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد".

وأشارت الهيئة في بيانٍ لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 4، السليمانية 7، أربيل ونينوى 8، كركوك وذي قار 11، صلاح الدين 14، ديالى 15، بغداد والأنبار 16، كربلاء المقدسة 17، واسط وميسان والمثنى 18، والنجف الأشرف وبابل والديوانية والبصرة 19".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار فيهما كما تتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية، ويكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مثيرة للغبار في بعض الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية: (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".

أما طقس يوم السبت المقبل، فتوقّعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع محافظات العراق.

كما توقعت أن يكون الطقس "الأحد القادم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".